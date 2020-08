Borrell: "L'Ue non accetta i risultati elettorali in Bielorussia" (Di venerdì 14 agosto 2020) “L’Ue non accetta i risultati elettorali. Inizia il lavoro sulle sanzioni per i responsabili delle violenze e dei brogli”. Le parole dell’Alto rappresentante dell’Ue, Josep Borrell non lasciano spazio alle interpretazioni.I racconti di quanti escono dalle carceri bielorusse hanno destato orrore tra i partner europei, che di fronte alla brutalità “dell’ultimo dittatore” d’Europa, Alexander Lukashenko, rispondono con nuove sanzioni.La decisione politica dei 27 (ora servirà il lavoro tecnico e l’adozione formale, nelle prossime settimane) arriva al termine di un Consiglio esteri straordinario, convocato dall’Alto rappresentante, Josep Borrell, dopo sei giorni di violenza contro cortei pacifici e la macelleria nelle prigioni. ... Leggi su huffingtonpost

Mediterraneo, Borrell: piena solidarietà a Grecia e Cipro

Roma, 14 ago. (askanews) - "Piena solidarietà a Grecia e Cipro" e richiesta alla Turchia di favorire "un'immediata de-escalation nel Mediterraneo orientale e di riprendere il dialogo": è quanto ha scr ...

