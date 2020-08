Bonus contributivo pari a 40 anni: trasformazione pensione di inabilità in pensione di vecchiaia (Di venerdì 14 agosto 2020) Bonus contributivo pari a 40 anni per la trasformazione della pensione di inabilità in pensione di vecchiaia. La trasformazione non è automatica il pensionato deve fare domanda e i contributi figurativi maturati nella fruizione del periodo di pensione di inabilità non servono al calcolo. La pensione di inabilità e la pensione di vecchiaia fanno parte delle pensioni news del 2020. pensione di inabilità: la trasformazione non è automatica La pensione di ... Leggi su notizieora

Turismo, bonus ai negozi dei centri storici

Mezzo miliardo di euro per i centri storici e le loro attività commerciali in 29 città turistiche italiane: lo ha deciso il Governo - Ecco l'elenco delle città ...

Turismo, ecco le 29 città ammesse al contributo per i centri storici. Aiuti a fondo perduto fino a 150mila euro

Venezia, Milano, Roma ma anche Verbania, Siracusa e Ragusa, Lucca e Matera. Sono solo alcune delle città ad alta vocazione turistica che potranno accedere al nuovo aiuto a fondo perduto per le attivit ...

