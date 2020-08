Belen: Simona Ventura svela un segreto? (Di venerdì 14 agosto 2020) E’ la conduttrice che nel 2008 ha “scoperto” e anche lanciato la bomba sexy Belen volendola all’Isola dei Famosi: Simona Ventura tira le somme su gossip, indiscrezioni e fatti che hanno investito una della coppie più popolari del momento. La conduttrice si sento un po’ la “madrina” delle bellissima showgirl argentina: Belen piace anche alle donne perché soffre, ci mette il cuore e se cade si rialza Belen “scoperta”Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Ultime Notizie dalla rete : Belen Simona

Belen Rodríguez torna a commentare la sua relazione burrascosa con Stefano De Martino e lo fa con una frecciatina sui social. In risposta a un’intervista in cui l’ex ballerino di Amici e attuale condu ...Trincerati dietro il più assoluto silenzio sulle loro questioni sentimentali, Belen e Stefano continuano a trascorrere lontani le vacanze scandite dalle cronache rosa che li raccontano ormai come defi ...