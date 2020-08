Ag. Meret: "Se non gioca siamo disposti ad andar via in prestito" (Di venerdì 14 agosto 2020) Federico Pastorello, agente di Alex Meret, ha parlato ai microfoni della Rai in merito al suo assistito, che in questa stagione ha sofferto il dualismo con Ospina a Napoli: "Andando dall'Udinese al Napoli ha fatto una scelta i ... Leggi su tuttonapoli

il_j4ck : @calledope Anche Meret rientra in quel sogno. Pau Lopez ni. Però non farei mai prestiti a vantaggio solo degli altr… - salvatorino860 : RT @maxmassi969: Donnarumma considerato talento, esordisce a 16 anni e nonostante le papere che fanno perdere tanti punti in un Milan non p… - Luckyluciano971 : RT @maxmassi969: Donnarumma considerato talento, esordisce a 16 anni e nonostante le papere che fanno perdere tanti punti in un Milan non p… - maxmassi969 : @pietrone82 Eh, io però a Meret non vorrei mai doverlo rimpiangere, un portiere così forte e con un futuro così ros… - NataleAbbruzze2 : @maxmassi969 Sono d ' accordo con la tua tesi ( ed io non stimo tanto Meret ) . Il portiere è uno di quei ruoli… -