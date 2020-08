A Soverato in centinaia in coda per il tampone dopo il caso del giovane positivo passato in due discoteche (Di venerdì 14 agosto 2020) Ore di fila a Soverato ieri mattina, dopo che nella tarda serata del 12 agosto 2020, un ragazzo di Girifalco aveva postato sui social la notizia. Aveva spiegato di essere ricoverato in ospedale dopo aver fatto il tampone, che ne rivelava la positività al coronavirus. Con un post sui social informava anche tutti i suoi amici, ma non solo, di quelli che erano stato i suoi spostamenti. Il ragazzo spiegava di esser stato in due discoteche di Soverato, nel fine settimana, tra l’8 e il 9 agosto quindi. La notizia ha portato il panico non solo nella cittadina soveratese, dove centinaia di ragazzini si sono recati presso il Palazzetto dello Sport, punto scelto per effettuare i tamponi, ma anche bei paesi limitrofi. Un numero così grande di ragazzi, ... Leggi su ultimenotizieflash

