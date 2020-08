#14/8/2020 Ippicanews (Di venerdì 14 agosto 2020) OGGI - Ore 19.15 TQQ a Follonica, g, 4ª corsa, m. 1650 sabbia, Favoriti: 1-4-2-3-7. Sorprese: 9-5-6. Inizio convegno alle 17.40. Corse anche a Siracusa, t, 18.25,, Montegiorgio, t, 20.05,, Cesena,... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : #14 2020 Fiocchi colorati e la bandiera dell’Occitania: una folla di 3 mila persone in silenzio per l’addio ai “ragazzi delle stelle”

Questa è stata, ieri, la camera ardente allestita in via Roma per quattro dei cinque ragazzi morti a Castelmagno. Dalle 14,30, momento dell’apertura della sala, la fila, fuori, si è infoltita sino ad ...

Nel cortile della reggia e, per la prima volta, a porte chiuse. Il Concerto di Ferragosto mai visto

Per chi resterà incollato alla tv, 70 minuti di diretta Rai a partire dalle 12,45 e i contributi giornalistici con i collegamenti dai tg delle 14 e delle 19,35. Ma le recondite armonie non si ...

