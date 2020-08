Viviana Parisi, spunta un video: "Gioele era in auto con la mamma" (Di giovedì 13 agosto 2020) Giorgia Baroncini Un filmato recuperato a Sant'Agata di Militello potrebbe dare risposte sui 22 minuti di buco in cui la donna è uscita dall'autostrada per poi farvi ritorno. Il pm: "Punto importante per il proseguo delle indagini" Proseguono senza sosta le ricerche di Gioele Mondello, il bimbo di 4 anni scomparso lo scorso 3 agosto insieme alla madre, Viviana Parisi. La donna è stata trovata senza vita nei boschi di Caronia (Messina) pochi giorni dopo, mentre del piccolo Gioele non c'è ancora alcuna traccia. Ora però un video girato dalle telecamere di videosorveglianza private della zona potrebbe fornire nuovi elementi agli inquirenti. Il filmato riprende l'Opel Corsa grigia della 43enne a Sant'Agata di Militello. A bordo, con la ... Leggi su ilgiornale

gaiatortora : Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - Adnkronos : Viviana Parisi, in un video di sorveglianza il passaggio a Sant'Agata - poliziadistato : Dal riconoscimento degli effetti personali recuperati dalla #poliziascientifica, il corpo ritrovato nei boschi di C… - nikonsocial : RT @gaiatortora: Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - stalkingitaly : Viviana Parisi, Gioele comparirebbe in un video in auto a Sant’Agata di Militello con la madre -