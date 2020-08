Vidal: «Il Barcellona è la squadra migliore del mondo» (Di giovedì 13 agosto 2020) Vidal ha parlato in vista della sfida di Champions League contro il Bayern Monaco: le dichiarazioni del centrocampista del Barcellona Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bayern Monaco: CHAMPIONS LEAGUE – «È la partita più importante dell’anno. Sappiamo che il Bayern ha disputato una stagione straordinaria, ma siamo il Barcellona e loro giocheranno contro la migliore squadra del mondo, non contro una squadra di Bundesliga. Vogliamo dimostrarlo. Mi piace il format della gara secca. La partita di domani sarà molto bella». BAYERN MONACO – «Flick ha fatto molto bene, con risultati eccezionali. Quando giocavo al ... Leggi su calcionews24

Mediagol : #VIDEO #Barcellona-#BayernMonaco, l’ex #Vidal: “Sanno che siamo i più forti del mondo” - Mediagol : #Video #Barcellona-Bayern Monaco, l'ex Vidal: 'Sanno che siamo i più forti del mondo' - zazoomblog : Barcellona Vidal: “Contro il Bayern sarà una partita bellissima. Lewandowski e Neymar…” - #Barcellona #Vidal: #“Co… - ItaSportPress : Barcellona, Vidal: 'Contro il Bayern sarà una partita bellissima. Lewandowski e Neymar...' - - sportface2016 : #Barcellona, le parole di Quique #Setien e Arturo #Vidal alla vigilia del match di #ChampionsLeague contro il… -