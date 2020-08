Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2020 ore 20:30 (Di giovedì 13 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 13 AGOSTO 2020 ORE 20.15 FLAVIA DONDOLINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO COL RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO SI PRESENTA SCORREVOLE. NON SI REGISTRANO AL MOMENTO CRITICITA’ PERMANGONO DISAGI PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA VIA LITORANEA, SI SEGNALANO, INFATTI, RALLENTAMENTI TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E COLLE ROMITO NELLE DUE DIREZIONI SEMPRE NEI DUE SENSI, CODE SULL’AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA DOVE SI RALLENTA TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE Roma PROSEGUENDO SULLA PONTINA, STA IN CODA TRA PORTO BADINO E TERRACINA, IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA PIU’ A SUD, SULLA VIA FLACCA SI STA IN FILA TRA GAETA E FORMIA, ... Leggi su romadailynews

