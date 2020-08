Un anno senza Nadia Toffa. Cosa è rimasto delle sue battaglie, a partire dall’Ilva di Taranto (Di giovedì 13 agosto 2020) Nadia Toffa moriva il 13 agosto di un anno fa. «Rivendico il diritto di parlare apertamente della nostra malattia, che non è esibizionismo né un credersi invincibili, anzi: è un diritto a sentirsi umani. Anche fragili, ma forti nel reagire», diceva a chi la accusava di peccare di esibizionismo quando si lasciava andare ai racconti sulla sua malattia. È venuta a mancare quando aveva 40 anni, per un glioblastoma, dopo due anni di cure. Nel 2017 si era sentita male in un albergo di Trieste. Da lì, la corsa in ospedale con l’elisoccorso e l’operazione d’urgenza. A lungo nelle settimane successive non si è saputo quale sarebbe stato il suo destino. Poi la ripresa. Toffa comincia le cure, torna in tv dalle sue amate Iene. Per due anni la battaglia ... Leggi su open.online

