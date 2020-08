Torrione, ladri armati portano via soldi e sigarette al tabacchi di via Palestro (Di giovedì 13 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Hanno rubato soldi e sigarette i due malviventi che, nella tarda mattinata di oggi, hanno messo a segno un colpo ai danni di una tabaccheria in via Palestro a Salerno, nel quartiere di Torrione. Uno dei due ladri, armati e giovani di età, ha colpito il titolare della rivendita di tabacchi con il calcio di una pistola. L’uomo non ha riportato ferite gravi. Immediatamente dopo l’allarme, diverse Volanti della questura di Salerno si sono messe al lavoro per individuare i responsabili della rapina. Sono stati prelevati i filmati di diverse telecamere di video sorveglianza situate sul percorso e nella zona di azione dei rapinatori. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

