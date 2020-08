Salvini: se i dati del Comitato tecnico scientifico fossero confermati, Conte dovrebbe essere arrestato (Di giovedì 13 agosto 2020) Il Comitato Noi Denunceremo, che raccoglie i parenti delle vittime dell’epidemia di coronavirus, è fermo ad andare avanti, certo che “le denunce non saranno archiviate” dai giudici. “Si basano su presupposti diversi”, assicurano. “Se i dati del Comitato tecnico scientifico fossero confermati, Conte dovrebbe essere arrestato”, fa eco il leader della Lega Matteo Salvini in diretta da Forte dei Marmi. “Il tempo dirà chi non ha chiuso dove doveva – incalza – questi hanno sulla coscienza i morti della Lombardia e gli affamati nel resto d’Italia. Hanno chiuso il resto d’Italia quando non dovevano e non ... Leggi su laprimapagina

