Pechino Express, riconfermato nel programma Costantino della Gheradesca (Di giovedì 13 agosto 2020) Dopo la rinomina del programma ed il passaggio su Sky, la prossima edizione di Pechino Express sarà di nuovo condotto da Costantino della Gherardesca. E’ lo stesso conduttore, con un’intervista rilasciata al Corriere, a confermare che sarà di nuovo lui a seguire e a narrare le gesta dei nuovi concorrenti del reality itinerante prodotto da Banijay Italia. “Direi al 95% di sì, a meno che non mi arrivi un contratto da una tv di Singapore o dalla Bbc. Amo molto quel programma, ha il merito di intrattenere il pubblico con intelligenza mostrando il mondo che c’è oltre l’Italia“ ha infatti ammesso Costantino. Concorrente della prima edizione del 2012, insieme al nipote Barù, dove si ... Leggi su zon

