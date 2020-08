L’economia del regno Unito in crollo (Di giovedì 13 agosto 2020) L’economia del regno Unito ha subito il suo più grande crollo mai registrato tra aprile e giugno, poiché le misure di blocco del coronavirus hanno spinto ufficialmente il paese in recessione. L’economia ha subito una contrazione del 20,4% rispetto ai primi tre mesi dell’anno. La spesa delle famiglie è crollata quando è stato ordinato di … Leggi su periodicodaily

nicoladituri : «i paesi cosiddetti frugali riescono a sostenere uno stato che intermedia all’incirca la metà del Pil perché hanno… - Capezzone : +++Supersintesi+++ Desecretazione o no, resta la sostanza: non c’è stata nessuna strategia né sanitaria né economic… - LaStampa : «Niente nuovi dazi sui prodotti agroalimentari Made in Italy con la decisione del presidente Usa Donald Trump di 'g… - dalbertiv : Bonus, faro del Garante sull’Inps e i 2 mila politici che hanno intascato i 600 euro - rotfleur : Seh certo, ma voi avete presente che una roba del genere farebbe morire l’economia? #Lockdown2 sembra quasi speriat… -

Ultime Notizie dalla rete : L’economia del Contributi a fondo perduto, le novità del decreto Agosto. Scadenze e requisiti Corriere della Sera