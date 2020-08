Lazio, test a chi torna da Grecia, Croazia, Spagna e Malta (Di giovedì 13 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 13 AGO - "Da oggi sono attivi tutti i drive-in per eseguire i test su chi nel Lazio rientra dalla Grecia, Croazia, Spagna e Malta. Chi rientra deve fare due cose: comunicarlo al numero ... Leggi su corrieredellosport

TgLa7 : #Lazio,test a chi torna da Grecia, Croazia,Spagna,Malta. Unita' di crisi #Covid , attivati tutti i drive-in - nzingaretti : Test a chi torna da Grecia, Croazia, Spagna, Malta. Attivi tutti i drive-in per effettuare il tampone. Il Lazio fa… - nzingaretti : Nel Lazio presto test obbligatori per chi torna da Paesi ad alta incidenza #Covid. Facciamolo in tutta Italia. Si d… - RegioneLazio : RT @nzingaretti: Test a chi torna da Grecia, Croazia, Spagna, Malta. Attivi tutti i drive-in per effettuare il tampone. Il Lazio fa da apri… - Fusillide : RT @nzingaretti: Test a chi torna da Grecia, Croazia, Spagna, Malta. Attivi tutti i drive-in per effettuare il tampone. Il Lazio fa da apri… -