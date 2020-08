Inter, Zhang imbavaglia Conte: “Se lo ripete sarà licenziato!” (Di giovedì 13 agosto 2020) La gioventù e la poca esperienza nel settore sportivo non paiono essere un limite per Steven Zhang. Il patron dell’Inter, figlio del magnate cinese Jindong, non permetterà a nessuno di parlare male della propria creatura, tanto meno se a lanciare strali sul team è il suo capo allenatore Antonio Conte. Ecco perchè, nonostante i tanti … L'articolo Inter, Zhang imbavaglia Conte: “Se lo ripete sarà licenziato!” Leggi su dailynews24

