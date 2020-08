Incendi, 21 roghi in Sardegna: Canadair in azione in 3 comuni (Di giovedì 13 agosto 2020) Giornata nera sul fronte degli Incendi in Sardegna. Oggi sono stati 21 i roghi segnalati sul territorio, con ben otto interventi che hanno richiesto l’attivazione di mezzi aerei, tra Canadair ed elicotteri della flotta regionale. Gli eventi piu’ gravi a Posada e Neoneli, nel Nuorese, e a Burgos, nel Sassarese. Nel primo caso sono intervenuti cinque elicotteri e due Canadair. Le fiamme hanno anche lambito il centro abitato e raggiunto la statale 131, che e’ stata chiusa al traffico per alcune ore.A Burgos si sono levati in volo tre elicotteri e due Canadair, che sono anche entrati in azione a Neoneli, nel Nuorese, dove hanno operato anche due velivoli della flotta regionale. Fiamme spente con gli elicotteri anche a Teti e ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Incendi roghi Incendi: rogo doloso in bosco centro Sardegna Agenzia ANSA Caldo in Sicilia, incendi nel Palermitano: allerta arancione nel weekend di Ferragosto

Numerosi incendi hanno interessato la provincia di Palermo nella giornata di oggi. Il caldo che ha investito la Sicilia non ha lasciato scampo. Fortunatamente le fiamme non hanno creato alcun danno o ...

Roghi tossici e rifiuti abbandonati, due misure cautelari a San Severo. Beccati da telecamere videosorveglianza

Nell’ambito della problematica della emergenza ambientale, di particolare interesse per la Procura della Repubblica di Foggia, a seguito di attività di indagine del Corpo di Polizia Locale di San Seve ...

