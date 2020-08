In Calabria discoteche chiuse: sospese tutte le attività attinenti con il ballo sia all’aperto che al chiuso (Di giovedì 13 agosto 2020) In accordo con il Governo nazionale e dopo aver interloquito con i ministri della salute e degli affari regionali, Francesco Boccia e Roberto Speranza, Jole Santelli, governatrice della regione Calabria, annuncia di aver firmato l’Ordinanza n.61 che di fatto, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, sospende tutte le attività che hanno attinenza con il ballo. Questo succede dopo la notizia di un giovane di Girifalco, risultato positivo al coronavirus, nella giornata del 12 agosto 2020, che ha comunicato di essersi recato, nel fine settimana 8-9 agosto, in due discoteche di Soverato. discoteche chiuse a Soverato: ragazzo positivo minacciato sui social IN Calabria discoteche E ... Leggi su ultimenotizieflash

Agenzia_Ansa : #Lockdown2 Secondo il #Cts se la situazione sfugge saranno possibili chiusure - SkyTG24 : Coronavirus, la Calabria emette l'ordinanza per la chiusura delle discoteche - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Calabria: Santelli chiude discoteche e sale da ballo #calabria - LaSiritide : #COVID19gr #news #Italia 13/08/2020 - Covid: torna l’incubo lockdown. In Calabria si chiudono le discoteche - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: #Lockdown2 Secondo il #Cts se la situazione sfugge saranno possibili chiusure -