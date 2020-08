Il videogioco perduto di Spielberg con Quentin Tarantino e Jennifer Aniston è resuscitato (Di giovedì 13 agosto 2020) Un leggendario videogioco "perduto" creato da Steven Spielberg è riemerso grazie a uno sviluppatore che è riuscito a trasformarlo in una nuova esperienza, in cui possiamo vedere le performance di Quentin Tarantino, Jennifer Aniston e altri nomi importanti dell'industria di Hollywood in una situazione… un po “strana”. Il gioco , lanciato nel 1996, si chiamava Steven Spielberg's Director Chair, ed era prodotto da Knowledge Adventure e Dreamworks Interactive. Non nasceva per essere un videogioco qualsiasi, ma piuttosto un gioco educativo interattivo che offriva uno sguardo inedito sul processo di realizzazione di un film, dalla pre-produzione al trattamento dei personaggi in produzione fino al montaggio in ... Leggi su gqitalia

