Il Mattino: l’Abruzzo apre gli stadi, mille spettatori ammessi a Castel di Sangro per il Napoli (Di giovedì 13 agosto 2020) mille spettatori ammessi a Castel di Sangro per il Napoli. Mentre la curva dei contagi è purtroppo ripresa a salire, dall’Abruzzo arrivano notizie in controtendenza. Il Mattino scrive che il presidente della Regione Marco Marsilio ha firmato ieri l’ordinanza numero 78 con cui autorizza lo svolgimento degli sport di contatto – quindi anche il calcio – e ha stabilito anche le modalità per l’accesso dei tifosi allo stadio. Allo stadio di Castel di Sangro potranno accedere massimo mille spettatori. Come previsto dal Cts, ci dovrà essere la prenotazione dei posti con l’assegnazione preventiva del posto a sedere, con ... Leggi su ilnapolista

