Decreto agosto: sussidio mio ti riconosco (Di giovedì 13 agosto 2020) In questa puntata ci dedichiamo ad alcuni punti qualificanti del cosiddetto Decreto agosto, quello che produce altri 25 miliardi di deficit. In particolare, alla decontribuzione “strutturale” nel Mezzogiorno, fortemente voluta dal ministro Peppe Provenzano, e che dovrebbe durare un decennio, sia pure a beneficio calante. Servirà l'accordo di Bruxelles, sia in termini di autorizzazione agli aiuti di stato (ma non dovrebbe essere un problema, visto il clima politico da pandemia), sia per (...) - Economia / Bonus, Decreto , sussidio, Leggi su feedproxy.google

ItaliaViva : 'L'articolo che ho voluto nel decreto agosto, incentiva con liquidità i ristoranti che hanno aperto e quelli che no… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Il decreto agosto ai raggi X. Follia sulle casalinghe, propaganda sul Sud, pasticcio sui… - fattoquotidiano : Ok a decreto Agosto, Conte: “Risorse per 100 miliardi”. Bonus a pagamenti elettronici, più soldi per invalidità. “L… - Massimi47715989 : E poi abbiamo il ministro o scuro da un anno Gualtieri e in fuga dal copasir e decreto di agosto ancora non c'è sol… - mbbelluco : RT @DD_Forum: Soddisfazione per la decisione del Governo in linea con le nostre richieste ForumDD-@ASviSItalia di rafforzare il Reddito di… -

Ultime Notizie dalla rete : Decreto agosto Decreto Agosto e contributi, ecco le 29 città d'arte scelte dal Governo il Resto del Carlino Fisco, versamenti sospesi nel lockdown: ecco chi e come li può spalmare su due anni

Il primo 50% va pagato in una o quattro rate dal 16 settembre. Il resto, fino a 24 rate, a partire dal 16 gennaio 2021 ...

Fasi Covid e controlli: in 5 mesi 230 mila identificati e 9 mila sanzioni

Nel portafoglio, ben ripiegata e senza sgualcirla, la certificazione firmata dal datore di lavoro. O in borsetta, un paio di copie, anzi, tre che magari una sia mai che la compili in modo errato, dell ...

Il primo 50% va pagato in una o quattro rate dal 16 settembre. Il resto, fino a 24 rate, a partire dal 16 gennaio 2021 ...Nel portafoglio, ben ripiegata e senza sgualcirla, la certificazione firmata dal datore di lavoro. O in borsetta, un paio di copie, anzi, tre che magari una sia mai che la compili in modo errato, dell ...