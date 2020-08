Borussia Dortmund, Sancho: «Cercherò di essere una guida per i giovani» (Di giovedì 13 agosto 2020) Parole da leader di Jadon Sancho che si prepara a una nuova stagione al Borussia Dortmund Il Borussia Dortmund è tornato ieri in campo in una amichevole contro l’Altach terminata 6-0 per i gialloneri. A margine della partita, ha parlato Jadon Sancho ha rilasciato alcune dichiarazioni da leader vero. «Adoro giocare con questi compagni. Siamo un gruppo speciale e abbiamo molti giovani di talento. Sono davvero felice di condividere questa esperienza con loro, mi metto nei nei loro panni e so come si vive tutto questo. Sto solo cercando di guidarli, di dir loro cosa va bene e cosa non va bene, e spero anche di riuscire a motivarli». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

