Bayern Monaco, si accende un super duello per Thiago Alcantara (Di giovedì 13 agosto 2020) Il futuro di Thiago Alcantara, centrocampista in forza al Bayern Monaco, resta ancora un mistero. Piovono proposte per l'ex Barcellona, in particolare in Premier League è pronta ad accendersi un duello molto affascinante.DERBY TRA CITY E LIVERPOOLcaption id="attachment 332898" align="alignnone" width="1200" Thiago Alcantara (Getty Images)/captionSecondo il portale Sportbild il futuro del centrocampista sarà sicuramente in Inghilterra. Inizialmente sembrava essere il Liverpool il primo indiziato a tesserare il calciatore, ma nelle ultime ore si sarebbe inserito con forza il Manchester City di Pep Guardiola. Il tecnico spagnolo conosce alla perfezione Alcantara avendolo allenato sia in Catalogna che in Baviera e ... Leggi su itasportpress

Vatenerazzurro1 : Ad oggi la proposta economicamente migliore sul tavolo di Alaba è quella del Bayern Monaco. Il giocatore chiede per… - IvanStrama : @marifcinter La vince il Bayern Monaco - ItaSportPress : Bayern Monaco, si accende un super duello per Thiago Alcantara - - OrizOrizzonte : @gilardisil @VinnieVegaPF @PapperPapp @ImKo86 @maxlooking @stefymigliori @Hugo86548755 @ilconterosso1 @spank75… - Marco_Scarcia : RT @90ordnasselA: Effettivamente in Europa: Il Barcellona tifa Real Madrid Il Porto tifa Benfica Il Bayern Monaco tifa Borussia Dortmund Il… -