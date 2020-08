Bayern Monaco pazzo di Perisic: «Ci piace, è spettacolare» (Di giovedì 13 agosto 2020) Rummenigge parla del futuro di Ivan Perisic: l’esterno croato potrebbe salutare l’Inter e restare al Bayern Monaco Il futuro di Ivan Perisic resta a metà fra Bayern Monaco e Inter. Il prestito prolungato al 31 agosto permette al club bavarese di approfondire ogni valutazione e non è escluso che si arrivi alla permanenza del croato anche nel corso della prossima stagione. Queste le dichiarazioni del CEO Karl-Heinz Rummenigge. «Perisic è un giocatore che mi piace. Potrebbe non giocare sempre in modo spettacolare, ma è efficace come sabato contro il Chelsea e fa il suo lavoro». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

