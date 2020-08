Atletica, Tamberi torna in gara a Leverkusen: "Voglio migliorare il 2.30" (Di giovedì 13 agosto 2020) E' pronto a tornare in gara Gianmarco Tamberi . Il saltatore azzurro vivrà un mese intenso in vista del Golden Gala del 17 settembre allo Stadio dei Marmi, una lunga marcia di avvicinamento che ... Leggi su quotidiano

Roma, 13 agosto 2020 - E' pronto a tornare in gara Gianmarco Tamberi. Il saltatore azzurro vivrà un mese intenso in vista del Golden Gala del 17 settembre allo Stadio dei Marmi, una lunga marcia di av ...

L’agenda di Tamberi: “Leverkusen, Ancona e...”

Il primatista italiano dell’alto, il 16 agosto contro il campione europeo Przybylko, apre la seconda parte di stagione: “Cerco le sensazioni giuste”. Poi il 21 con Sottile, Assoluti di Padova, Ostrava ...

Il primatista italiano dell'alto, il 16 agosto contro il campione europeo Przybylko, apre la seconda parte di stagione: "Cerco le sensazioni giuste". Poi il 21 con Sottile, Assoluti di Padova, Ostrava ...