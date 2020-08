Anche la Juventus su De Paul. Incontro con l'agente: la richiesta dell'Udinese e l'idea per abbassare il prezzo (Di giovedì 13 agosto 2020) L'agente di Rodrigo De Paul, Augustin Jimenez, nelle ultime ore ha avuto dei nuovi contatti con la dirigenza della Juventus Leggi su 90min

Secondo Guillem Balaguer #Mendes va offrendo #Ronaldo in gior per l'Europa e l'ha proposto anche al #Barcellona
Tra i nomi sondati dalla #Juventus per l'attacco spunta anche quello di #Morata. Raccolte le prime informazioni

Ultime Notizie dalla rete : Anche Juventus La Juventus continua a 'svecchiare': Khedira il prossimo in partenza Goal.com Stephan Lichtsteiner, il ritiro del pendolino svizzero

L’annuncio del calciatore è arrivato tramite un video sui social. Il pendolino ha voluto ringraziare tutti i suoi tifosi dopo venti anni di onorata carriera: “Dopo un paio di settimane di riflessioni, ...

"Ronaldo, la Juve lo sta offrendo a tutti. Anche al Barça"

ROMA - Cristiano Ronaldo vorrebbe lasciare la Juventus e si sarebbe offerto ad alcune squadre ... tra cui appunto il Barça, ma anche il Paris Saint-Germain e alcune squadre della MLS americana. Il ...

