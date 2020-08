Una vice meravigliosamente prevedibile (Di mercoledì 12 agosto 2020) Joe Biden ha scelto Kamala Harris come candidata alla vicepresidenza del Partito democratico. Nessuna sorpresa – lo avevamo anche capito dal bigliettino chiacchieratissimo del candidato democratico fotografato qualche settimana fa da un giornalista dell’Associated Press, in cui compariva il nome del Leggi su ilfoglio

chiaragribaudo : #Biden ha scelto come sua vice #KamalaHarris. Per la prima volta, nella storia, una donna afroamericana. Una bella… - AffInt : ????Sarà la senatrice della California Kamala Harris la candidata vice di Joe Biden. Una nomination che fa la storia:… - simsantucci : #Trump-#Biden, l‘intero establishment, la stessa leadership dei repubblicani che mai ha sopportato l’”invasore” det… - Zeta_Luiss : RT @ClaudiaChieppa_: ????#Biden ha scelto #Kamala Harris come sua candidata vice presidente. A marzo avevo intervistato sull’argomento l’invi… - URSSettigommosi : madonna raga ma quando capirete che biden ha scelto una donna come vice presidente solo per prendersi voti? ?? -