Twitter contro molestie, bullismo e linguaggio d'odio: si potrà scegliere chi risponde ai propri tweet (Di mercoledì 12 agosto 2020) contro molestie, bullismo e linguaggio d’odio Twitter estende una nuova funzione che consente agli utenti di limitare la ricezione di messaggi sgradevoli decidendo chi può rispondere ai loro tweet.... Leggi su feedpress.me

Inter : ??? | DICHIARAZIONI @youngy18 analizza la vittoria contro il Leverkusen: 'Dovremo allenarci e prepararci per questa… - VittorioSgarbi : 19 mila firme contro di me? Ne ho raccolte 33 mila a sostegno delle mie posizioni. Non c’è confronto, sia sui conte… - TeresaBellanova : Sarebbero 3000 gli italiani che si sono offerti volontari per partecipare alle sperimentazioni per il vaccino contr… - QuartieriSilvia : RT @carloemme50: Ne farei uno spot contro l’abbandono degli animali - Quido43499471 : RT @HANIA654: Dal Brasile parte una grande raccolta firme contro il magnate George Soros. L’obiettivo è quello di istituire una giornata mo… -

Ultime Notizie dalla rete : Twitter contro Twitter contro molestie, bullismo e linguaggio d'odio: ora si sceglie chi risponde ai propri tweet Gazzetta del Sud Termini, aggredito alle spalle e spinto contro il muro: bloccano un uomo per rapinarlo

La scorsa notte, i carabinieri del Nucleo Operativo di piazza Dante hanno arrestato due cittadini del Gambia, di 23 e 25 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, con l'accusa di tentata rap ...

Twitter: risposte ai tweet bloccate contro odio e bullismo

SAN FRANCISCO - Contro molestie, bullismo e linguaggio d'odio Twitter estende una nuova funzione che consente agli utenti di limitare la ricezione di commenti sgradevoli decidendo chi può rispondere a ...

La scorsa notte, i carabinieri del Nucleo Operativo di piazza Dante hanno arrestato due cittadini del Gambia, di 23 e 25 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, con l'accusa di tentata rap ...SAN FRANCISCO - Contro molestie, bullismo e linguaggio d'odio Twitter estende una nuova funzione che consente agli utenti di limitare la ricezione di commenti sgradevoli decidendo chi può rispondere a ...