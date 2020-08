Tuchel: “Icardi ci trascini in semifinale” – VIDEO (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il tecnico del Paris Saint-Germain Thomas Tuchel è intervenuto alla vigilia del match contro l’Atalanta. Ecco le sue parole Il tecnico del Paris Saint-Germain Thomas Tuchel è intervenuto alla vigilia del match contro l’Atalanta. Ecco le sue parole: «Sì Icardi è molto importante, specialmente adesso con l’infortunio di Mbappè sarà fondamentale. Deve fare una grande partita che mostri la sua personalità e di saperci essere nelle gare che contano. È uno che non ha mai paura e che può fare sempre gol. Si è integrato alla grande non è neanche stato difficile visto che ci sono tanti giocatori sudamericani nello spogliatoio». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

