Traffico Roma del 12-08-2020 ore 13:30 (Di mercoledì 12 agosto 2020) Luceverde Roma Buon pomeriggio vento ma se l’ascolta in studio Roberta brondo sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata interna rallentamenti dalla via Casilina alla via Tuscolana code sul tratto Urbano A24 Roma-teramo da Viale Palmiro Togliatti a Tor Cervara in direzione raccordo anulare ricordiamo che su questa autostrada proseguono i lavori a partire dalla barriera di Roma Est verso il centro Dove si trova sulla complanare ed ancora verso Tivoli dove è chiuso il tratto tra la tangenziale est e via Filippo Fiorentini con deviazione lungo la via Tiburtina ad Ostia Antica 30 minuti per un incidente su via di Castel Fusano al bivio della rotatoria per la via del Mare ricordiamo infine che questa sera nell’area del Circo Massimo per un evento estivo dalle 20:30 e fino alle mezzanotte circa sono possibili chiusure ... Leggi su romadailynews

romadailynews : Traffico Roma del 12-08-2020 ore 13:30: Luceverde Roma Buon pomeriggio vento ma se l… - muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: rallentamenti RISOLTI tra #Valdarno e #Arezzo #viabiliTOS - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine traffico rallentato causa perdita di carico tra Svincolo Valdarno (Km 335,8) e A1 Svincolo Ar… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine traffico rallentato causa perdita di carico tra Svincolo Incisa - Reggello (Km 319,9) e A1 Sv… - AvezzanoTw : Parte l'esodo di #Ferragosto, code e rallentamenti su tutta la A24 #Roma-#Pescara in particolare nel tratto compres… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 12-08-2020 ore 08:00 RomaDailyNews Vasto incendio in via Aurelia: fumo sul quadrante, traffico e strada chiusa

Incendio alla Magliana, fumo sul viadotto: chiuso il traffico Il viadotto della Magliana è stato temporaneamente chiuso al traffico per un incendio divampato nel pomeriggio. A bruciare sterpaglie all' ...

Incendio in via Aurelia, le fiamme minacciano un vivaio e un campo rom: strada chiusa

Vasto incendio in via Aurelia a Roma. Il rogo è divampato poco prima delle ore 14 di oggi, martedì 11 agosto. A bruciare in un primo momento sono state sterpaglie, al chilometro 12+500, poi le fiamme ...

Incendio alla Magliana, fumo sul viadotto: chiuso il traffico Il viadotto della Magliana è stato temporaneamente chiuso al traffico per un incendio divampato nel pomeriggio. A bruciare sterpaglie all' ...Vasto incendio in via Aurelia a Roma. Il rogo è divampato poco prima delle ore 14 di oggi, martedì 11 agosto. A bruciare in un primo momento sono state sterpaglie, al chilometro 12+500, poi le fiamme ...