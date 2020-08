Raffaella Mennoia sull’abbandono dei cani: “Mi sento sola in questa lotta” (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’autrice di Uomini e Donne Raffaella Mennoia nota per il suo attivismo nei confronti di cani, attraverso un post di denuncia piuttosto forte ha espressamente chiesto aiuto alla deputata Maria Vittoria Brambilla Raffaella Mennoia (fonte Instagram @RaffaellaMennoia)L’amore che prova verso gli animali, in particolar modo per i cani è ormai risaputo. Raffaella Mennoia storica autrice di Uomini e Donne da sempre lotta contro le ingiustizie che riguardano i nostri amici a 4 zampe. Stavolta lo ha fatto senza mezzi termini, tirando fuori un coraggio esemplare. In seguito ad una segnalazione riguardante la statale 640 di Agrigento ha realizzato un “servizio” dai connotati ... Leggi su chenews

aidacomeseibeII : Comunque l'anno scorso a quest'ora avevamo il gate Teresa Cilia - Raffaella Mennoia non so se veroniqueen sarà all'altezza - nelnomedeltrash : Commento sul secondo candidato. Gianluca: Se proprio costretto a scegliere sicuramente lui, meno peggio fra i tre.… - infoitcultura : Uomini e Donne, l'autrice Raffaella Mennoia: 'Due anni fa un'operazione mi cambiò la vita. Non sprecate tempo: spes… - infoitcultura : Raffaella Mennoia, operazione alla tiroide: “Ha cambiato molto della mia vita” - infoitcultura : 'Una forza della natura'. Raffaella Mennoia (UeD) con un'enorme ferita sul petto. Cosa è successo -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Mennoia Uomini e donne, "spesso è tardi per tutto": inquietante sfogo di Raffaella Mennoia, la misura è colma? Liberoquotidiano.it Raffaella Mennoia, appello a Brambilla “Cani lasciati morire per strada”/ “Un cimitero a cielo aperto…”

Raffaella Mennoia lancia un appello a Michela Brambilla pubblicando le forti immagini di un “cimitero a cielo aperto” ad Agrigento di cani lasciati al loro destino. Raffaella Mennoia, attraverso un lu ...

Uomini e Donne: svelata la data di registrazione della prima puntata

La data di registrazione della prima puntata di Uomini e Donne è stata svelata dal sito ufficiale Instagram del programma. E manca davvero pochissimo affinchè torni nelle nostre case la nostra beniami ...

Raffaella Mennoia lancia un appello a Michela Brambilla pubblicando le forti immagini di un “cimitero a cielo aperto” ad Agrigento di cani lasciati al loro destino. Raffaella Mennoia, attraverso un lu ...La data di registrazione della prima puntata di Uomini e Donne è stata svelata dal sito ufficiale Instagram del programma. E manca davvero pochissimo affinchè torni nelle nostre case la nostra beniami ...