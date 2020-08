Nessun problema alle fotocamere degli iPhone 12: tutto nei tempi previsti (Di mercoledì 12 agosto 2020) Giunge oggi 12 agosto una rassicurazione relativa all'uscita degli iPhone 12, almeno per alcuni modelli della nuova generazione di smartphone di punta Apple. Solo pochi giorni fa, avevamo segnalato come in uno specifico rapporto degli analisti si facesse riferimento a problemi tecnici relativi al modulo fotocamera del prossimo melafonino. Questi ultimi avrebbero ritardato oltremodo il lancio dei device e anche per questo restavano ancora avvolti da un grande alone di mistero. Ebbene, la notizia è stata smentita e pure da un diretto protagonista della catena di produzione. Riavvolgendo il nastro delle ultime anticipazioni, era stato fatto notare come la società Yujingguang, meglio nota come Genius Electronic Optical, avesse riscontrato delle vistose anomalie per le lenti della fotocamera principale ... Leggi su optimagazine

Coronavirus, torna l'allerta in Europa. Boom di casi in Germania: dati peggiori da maggio

Roma, 12 agosto 2020 - Se in Italia la curva epidemica sale e scende, registrando dati alti nelle ultime settimane, a livello mondiale in alcuni paesi è già seconda ondata e la pandemia da Coronavirus ...

Coronavirus, positivo anche un giocatore del Barcellona. Il club: "Nessun problema per la Champions League"

Anche un giocatore del Barcellona è risultato contagiato da Coronavirus. Dopo i casi dell'Atletico Madrid, un tampone positivo nel club catalano. E' stata la stessa società ad annunciarlo, precisando ...

