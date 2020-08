Nba, Lillard trascina Portland ma Suns e Spurs non mollano (Di mercoledì 12 agosto 2020) ORLANDO (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Resta infuocata la lotta a Ovest per l’ultimo posto nei play-off Nba. La notte italiana nella bolla di Orlando regala l’ennesima super prestazione di Damian Lillard, che con 61 punti a referto trascina i Trail Blazers al successo per 134-131 sui Dallas Mavericks, una vittoria che proietta Portland all’ottavo posto. Record personale per Lillard, che eguaglia il massimo in carriera mettendo a segno nove triple e diventa l’unico giocatore insieme a Wilt Chamberlain a segnare più di 60 punti nella stessa stagione Nba. Nella corsa per l’ultimo posto play-off a Ovest non si ferma neppure la cavalcata dei Phoenix Suns, che grazie ai 35 punti di Devin Booker battono 130-117 i rimaneggiati Sixers e fanno 7-0 all’interno della ... Leggi su ilcorrieredellacitta

