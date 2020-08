Muore Stefano Pernigotti. Addio al "papà" dei gianduiotti (Di mercoledì 12 agosto 2020) Carlo Lanna Si spegne all'età di 98 anni Stefano Pernigotti, l'imprenditore che ha fatto conoscere in Italia e il mondo il cioccolato della "Pernigotti" La notizia è trapelata qualche ora fa. All’età di 98 anni è morto Stefano Pernigotti. Il nome del celeberrimo imprenditore italiano è legato alla storica azienda "Pernigotti" di Novi Ligure che si è imposta in Italia e nel mondo per la produzione dei gianduiotti. Il marchio ha segnato la fortuna del compianto Stefano Pernigotti tanto è vero che, in diverse parti del mondo, tutti avevano apprezzato quel sapore intenso e deciso della sua cioccolata. Il fondatore è morto ieri, martedì 11 agosto, nella ... Leggi su ilgiornale

La notizia è trapelata qualche ora fa. All’età di 98 anni è morto Stefano Pernigotti. Il nome del celeberrimo imprenditore italiano è legato alla storica azienda "Pernigotti" di Novi Ligure che si è i ...

