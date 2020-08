Mugnano, trovati tre cadaveri dopo undici anni (Di mercoledì 12 agosto 2020) trovati tre cadaveri dopo undici anni a Mugnano, in provincia di Napoli. Mugnano (NAPOLI) – Scoperto il cimitero della Camorra. I carabinieri, su suggerimento di due imputati condannati all’ergastolo per il delitto, hanno ritrovato tre cadaveri a distanza di undici anni dall’omicidio a Mugnano, in provincia di Napoli. Le vittime, secondo quanto riportato da La Repubblica, riguardano un caso di Lupara bianca consumato durante le ‘guerre’ per il contro del mercato della droga. Le indagini difensive di un avvocato hanno portato alla scoperta dei corpi senza vita del boss Vincenzo Russo, del figlio Francesco e di Vincenzo Moscatiello. Il caso I tre omicidi ... Leggi su newsmondo

