Microsoft Duo è ufficiale (e costa troppo) (Di mercoledì 12 agosto 2020) (Foto: Microsoft)È finalmente arrivato il giorno di Microsoft Duo, il gadget ibrido tra tablet e smartphone con doppio schermo e apertura a libro presentato ormai dieci mesi fa e infine messo in vendita, per ora soltanto per il mercato americano. Avrà un prezzo piuttosto pesante e sarà destinato a un target professionale. La peculiarità di Microsoft Duo è naturalmente il doppio schermo formato da due pannelli amoled da 5,6 pollici (1800 x 1350 pixel) che si possono ruotare di 360 gradi così da proteggersi durante il trasporto, formare un’unica grande superficie da 8,1 pollici sfruttando la tecnologia PixelSense Fusion – che oltrepassa l’inevitabile piccolo ostacolo della divisione a metà – oppure ribaltarsi per avere un fronte e retro tutto touch. Qualcosa di ... Leggi su wired

