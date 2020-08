Mare più sicuro con i bagnini a quattro zampe: presenze in spiaggia rafforzate nel weekend di Ferragosto (Di mercoledì 12 agosto 2020) Mare più sicuro con i bagnini a quattro zampe: continua la collaborazione tra la Capitaneria di Porto di Ortona e la Scuola Italiana Cani di Salvataggio, SICS,, che anche questa estate hanno unito le ... Leggi su chietitoday

borghi_claudio : Massì, in effetti chi me lo fa fare di denunciare questioni che impatteranno sul destino dell'Italia per generazion… - LauraGaravini : Sempre più in basso.Non ci sono limiti a decenza.#Salvini non solo ha lasciato esseri umani in mare,non solo cerca… - vesproericino : RT @Custonaci_web: ????La costa di San Vito Lo Capo è una delle più belle al mondo. Acque cristalline, spiagge da sogno e alte pareti di roc… - paolo_shark : @tony_colombia È vero Tony, il problema serio è che purtroppo in Italia è un impresa essere imprenditori turistici,… - Rafagrodoro : RT @LeonardoCalab10: BUONGIORNO a tutti...'più in là ci aspettano le pri me foglie morte di settembre. Godiamoci questo questo agosto lu mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Mare più Universitari | Moccia Film | Trailer e foto | CINEblog.it