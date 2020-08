La Raggi ‘sdogana’ il M5s in un partito classico: via il tetto ai 2 mandati per evitare un ‘suicidio politico’ (Di mercoledì 12 agosto 2020) Addio ai ‘dogmi’, ai pluri-spesi concetti di alternativa, il Movimento 5 Stelle, che piaccia o meno, è attualmente un partito di maggioranza e, volente o no, ‘deve’ necessariamente confrontarsi e fare i conti con quella politica, odiata, contro la quale il Movimento traeva la sua unica ragion d’essere. Ma spesso il tempo incombe rimescolando le carte, i concetti si allentano e, poco alla volta – dovendo fare i conti anche con il ‘gradimento’ popolare – i pentastellati sono stati costretti a rimettersi in gioco ‘alla pari’, E non più sotto l’ombrello della politica alternativa, ma sfidando quasi alla pari la ‘politica professionistica’, sul suo stesso territorio. E sono volate mazzate. M5s, quando erano i bei tempi del ‘Vaffa…’ Altro che i bei tempi dei ... Leggi su italiasera

