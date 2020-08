Irpiniambiente, lavoratori in agitazione: domani sit in di protesta in via Cannaviello (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – domani, giovedì 13 agosto ore 12, sit in di protesta dinanzi la sede della società Irpiniambiente in via Cannaviello ad Avellino. La manifestazione è indetta da Uil, Cisl, Ugl e Fiadel in seguito alle difficoltà che stanno vivendo i lavoratori: la situazione debitoria dei comuni nei confronti di Irpiniambiente purtroppo non è cambiata e le condizioni finanziarie della società ricadono sui dipendenti a cui gli stipendi vengono corrisposti in ritardo e incompleti. Appuntamento domani alle ore 12 dinanzi gli uffici Irpiniambiente in via Cannaviello ad Avellino. Irpiniambiente, l’urlo dei lavoratori: “Non ... Leggi su anteprima24

