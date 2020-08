Insegnante muore di overdose insieme a compagno: è stata trovata dalle figlie (Di mercoledì 12 agosto 2020) In provincia di Varese si è consumata una doppia tragedia: sono morti un’Insegnante di inglese, Elena Gambino, e il compagno, Gianluca Macchi, a seguito di un’overdose. Le due figlie di lei, di 8 e 12 anni, nella tarda mattinata di martedì avrebbero trovato la madre morta durante la notte. Di fianco, il compagno riverso in … L'articolo Insegnante muore di overdose insieme a compagno: è stata trovata dalle figlie proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

In provincia di Varese si è consumata una doppia tragedia: sono morti un’insegnante di inglese, Elena Gambino, e il compagno, Gianluca Macchi, a seguito di un’overdose. Le due figlie di lei, di 8 e 12 ...Professoressa muore per overdose nel varesotto: a trovarla le figlie di 8 e 12 anni. La tragedia ieri in provincia di Varese. Il compagno, trovato riverso accanto al lei e trasportato in ospedale in g ...