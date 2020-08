In Spagna sicuri: Vidal vuole tornare alla Juventus (Di mercoledì 12 agosto 2020) Un altro possibile cavallo di ritorno in vista per la Juventus. Dopo il bomber, anche un centrocampista vorrebbe indossare ancora una volta la maglia bianconera. Secondo quanto riportato da El Pais in Spagna Arturo Vidal sta pensando al clamoroso ritorno in Serie A.Vidal: tentazione... Pirlocaption id="attachment 962817" align="alignnone" width="624" Vidal Barcellona (getty images)/captionLa Juventus potrebbe accogliere di nuovo a Torino Arturo Vidal. Secondo quanto si apprende, il cileno starebbe ipotizzando come ultimo atto della sua carriera una nuova avventura alla Vecchia Signora. A stuzzicare il centrocampista cileno sarebbe "l'elezione" di Andrea Pirlo come allenatore. Il giocatore sarebbe entusiasta di lavorare con l'ex compagno di squadra ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : In Spagna sicuri: Vidal vuole tornare alla Juventus - - m_spagna : RT @Sabina1956: Siete sicuri che questa stia bene? - SonSempreIoEh : @FilippiGeo Giappone, seguito da Francia e Spagna i primi tre. poi Usa e l’Indonesia e noi sesti - P_M_1960 : @Emanuel26848690 Grazie altrettanto a te..cmq le mie son vacanza di pochi giorni che trascorrerò girando le stupend… - Captain_Marlow : .@masechi Dal 'Sacrificio Reale' (la vergogna della Spagna) alla propaganda Cinese su TikTok: siamo sicuri che il… -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna sicuri Napoli, in Spagna sicuri: "Barcellona andrà a Lisbona" il mio napoli “Il paradiso non è un luogo dove andare”, la frase cult de Il Ciclone era di una ex di Pieraccioni

Tra i film che ricorderemo sempre con un sorriso stampato sul volto c'è sicuramente Il Ciclone. La pellicola che ha decretato il successo di Leonardo Pieraccioni e che ha regalato dei momenti esilaran ...

le ordinanze delle regioni

In discoteca? Chi vuole andare a ballare in Toscana deve lasciare un recapito. É una delle decisioni prese dai governatori per cercare di arginare i contagi creati dai vacanzieri di ritorno da mete es ...

Tra i film che ricorderemo sempre con un sorriso stampato sul volto c'è sicuramente Il Ciclone. La pellicola che ha decretato il successo di Leonardo Pieraccioni e che ha regalato dei momenti esilaran ...In discoteca? Chi vuole andare a ballare in Toscana deve lasciare un recapito. É una delle decisioni prese dai governatori per cercare di arginare i contagi creati dai vacanzieri di ritorno da mete es ...