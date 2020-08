Il console di Francia a Napoli alla prima dell’Aida (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il presidente Michele Capasso ha incontrato in occasione della prima dell’ “AIDA” a Piazza del Plebiscito gli amici Jack Lang, Gilles Kepel e Laurent Burin des Roziers(console generale di Francia a Napoli). “Grande merito al sovrintendente Lissner per aver portato l’opera tra la gente – ha affermato il presidente Capasso – trasformando la Piazza del Plebiscito in un teatro all’aperto”. Un cast d’eccezione con Anna Pirozzi e Jonas Kaufmann diretti da Michele Mariotti .E‘ anche una ripresa di una rappresentazione artistica corale che non sia un webinar o quanto; l’arte è fatta per stare in mezzo alla gente, di esprimere il suo concetto dal vivo è una rappresentazione del genere, in una città semivuota ma questa ... Leggi su ildenaro

Dai banchi del Petrarca ai piani alti dell’Onu La parabola di Gabassi

Parla fluentemente inglese, tedesco, francese, spagnolo, serbo-croato e ha le basi del russo. Ha lavorato all’Onu e al Consiglio d’Europa. Ora è al servizio dell’Osce, l’Organizzazione per la sicurezz ...

