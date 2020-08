Clima, Artico: la temperatura aumenta più del previsto, iceberg a rischio (Di mercoledì 12 agosto 2020) Preoccupa l’aumento della temperatura nella regione dell‘Artico: il riscaldamento aumenta più del previsto e di conseguenza è più veloce la scomparsa degli iceberg dal mare, emerge da uno studio condotto dall’Università di Copenhagen. Le temperature in media sono aumentate di un grado ogni dieci anni, negli ultimi 40, nell’Oceano Artico, fra Russia, Canada ed Europa, e di 1,5 fra la Russia e la Norvegia. “Abbiamo sottostimato il tasso di crescita delle temperature nell’atmosfera vicino al livello del mare”, ha spiegato Jens Hesselbjerg Christensen, uno degli autori della ricerca. Le ricerche precedenti avevano stabilito l’aumento delle temperature in 0,75 gradi ogni dieci anni e la ... Leggi su meteoweb.eu

Konrad Steffen, scienziato svizzero considerato tra i principali studiosi del cambiamento climatico, è morto in un incidente in Groenlandia. L'uomo, che grazie alle sue ricerche aveva puntato a sensib ...

Konrad Steffen morto, il noto climatologo svizzero è caduto in un crepaccio in Groenlandia

