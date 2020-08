Clamoroso: i piano di Grillo e Sala che scavalca e fa infuriare Conte (Di mercoledì 12 agosto 2020) Un asse tra i due "Beppe" che potrebbe far infuriare un altro Giuseppe: Conte. Beppe Grillo torna ed è il solito ciclone. In meno di 24 ore catalizza l'attenzione di media e politica, prima per la sua giornata al mare con "l'amico" Beppe Sala, e poche ore dopo per lanciare l'idea di un piano straordinario sul digitale che, di fatto, soppianterebbe quello a cui sta lavorando il governo da settimane per la Rete Unica. Il punto politico più importante, però, è il feeling con l'attuale sindaco di Milano. I due Beppe si sono ritrovati in Toscana, nella villa del comico a Marina di Bibbona, luogo in passato dei pellegrinaggi pentastellati, e ora buen retiro - anche se solo per un giorno - di uno dei protagonisti del centrosinistra. Le voci di dentro del M5S rivelano, ... Leggi su iltempo

tempoweb : Almeno tre incontri tra il comico e il sindaco di Milano #beppegrillo #beppesala #giuseppeconte #12agosto… - giulianobacca : Barella, la perla col Bayer vale un record clamoroso. “E’ l’unico centrocampista di A a…” - bianca_caimi : RT @fcin1908it: Barella, la perla col Bayer vale un record clamoroso. 'E' l'unico centrocampista di A a...' - - fcin1908it : Barella, la perla col Bayer vale un record clamoroso. 'E' l'unico centrocampista di A a...' -… - Sonni2013 : @mptuitter Tempismo per cosa. Per il fronte del SI? Mah, a me sembrerebbe un clamoroso autogol (visto il coinvolgim… -

Ultime Notizie dalla rete : Clamoroso piano Calciomercato Milan, piano per la rinascita | Rispunta un nome pazzesco Calcio mercato web Regionali, ecco la lista Pd Caserta: ok a Schiavone, new entry l’aversana D’Angelo. Guerra Graziano-Oliviero

Non è stato per nulla facile il travaglio. E come sempre accade nel Pd casertano, la composizione della lista alle regionali della Campania è l’ennesima riprova, non sono mancate le sorprese dell’ulti ...

Biasin: "Juve: i perché della scelta Pirlo e il piano di mercato. Sarri scelto e poi abbandonato da Paratici e Nedved"

non gli hanno fatto un piacere) o se aver puntato su uno dei più grandi centrocampisti della storia del calcio italiano si rivelerà un clamoroso errore. Puntare sugli "Zidane" in panchina ha senso se ...

Non è stato per nulla facile il travaglio. E come sempre accade nel Pd casertano, la composizione della lista alle regionali della Campania è l’ennesima riprova, non sono mancate le sorprese dell’ulti ...non gli hanno fatto un piacere) o se aver puntato su uno dei più grandi centrocampisti della storia del calcio italiano si rivelerà un clamoroso errore. Puntare sugli "Zidane" in panchina ha senso se ...