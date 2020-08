Cava de’ Tirreni, disinfestazione insetti volanti in tutta la città (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCava de’ Tirreni (Sa) – Domani, giovedì 13 agosto, a partire dalle ore 23.30 e fino alle ore 3 di venerdì, sarà svolta la disinfestazione di mosche, zanzare e insetti volanti, su tutto il territorio comunale. Gli automezzi della ditta specializzata, percorreranno le strade dell’intero territorio comunale, irrorando apposite sostanze non nocive per abbattere zanzare e insetti vari. Si consiglia di evitare l’esposizione all’aperto di alimenti ed indumenti, mettere al riparo animali domestici e di compagnia, chiudere finestre e balconi durante l’esecuzione dell’intervento, lavare accuratamente la frutta e la verdura coltivata in orti e giardini del centro urbano L'articolo ... Leggi su anteprima24

