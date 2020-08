Capcom: i prezzi dei titoli della casa giapponese aumenteranno? (Di mercoledì 12 agosto 2020) Nell’ultima riunione con gli investitori Capcom ha affrontato la spinosa questione dell’aumento di prezzo per i titoli su next-gen È diventato ormai chiaro che con la next-gen potremmo dover essere costretti ad abituarci a prezzi maggiorati rispetto al costo dei titoli current-gen. L’imminente NBA 2K21 di 2K è stato confermato come il primo titolo a costare ben 70 dollari (in contrasto con l’attuale standard di settore orientato sui 60) per PS5 e Xbox Series X. Take-Two Interactive ha affermato che i prezzi per gli altri giochi next-gen saranno stabiliti di volta in volta, a seconda del titolo. Gli analisti, nel frattempo, hanno suggerito che anche altri publisher third-party stanno considerando l’ipotesi di maggiorare i prezzi, tra questi ... Leggi su tuttotek

