Calcio: Inter, pranzo sul Reno nel giorno di riposo (Di mercoledì 12 agosto 2020) ANSA, - MILANO, 12 AGO - giorno di riposo oggi per l'Inter in Germania. Il tecnico Antonio Conte ha infatti concesso una giornata di riposo ai giocatori nella settimana che porta alla semifinale di ... Leggi su corrieredellosport

realvarriale : Una grande @inter conquista la semifinale di @EuropaLeague e tiene alto l'orgoglio del calcio italiano con una prov… - Inter : ??? | DUSSELDORF #InterLeverkusen ???????? Quarti di finale @EuropaLeague 2019/20 ?? Calcio d'inizio ore 2?1? Sensazi… - Gazzetta_it : #Messi è più... vicino di casa dell’#Inter. Compra un attico a Milano - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Inter, pranzo sul Reno nel giorno di riposo Niente allenamento, squadra in ristorante con norme anti Covid - susydigennaro : RT @napolimagazine: INTER - Pranzo sul Reno nel giorno di riposo, nel rispetto delle regole anti Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Inter

Lunedì 17 agosto si conoscerà il destino dell’Inter, giunta al terzo posto al termine della prima fase a gironi della Champions League di calcio e quindi “retrocessa” in Europa League, dove ha poi bat ...La final eight di Europa League sta proseguendo in Germania e ieri sera si è completato il quadro dei quarti di finale, con Siviglia e Shakhtar che si sono aggiunte a Inter e Manchester United come qu ...