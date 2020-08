Calcio: ds Benevento, Gervinho? Per noi sarebbe incredibile (Di mercoledì 12 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 12 AGO - "Gervinho? E' un giocatore che piace e che per noi sarebbe qualcosa di incredibile, ma ad oggi c'è stata solo una chiacchierata, anche perché aspettiamo gli sviluppi ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Benevento Cilento tra passato e futuro: "Ecco perché siamo vincenti" Ottopagine BENEVENTO - Il d.s. Foggia: "Gervinho? Ci piace, ma per ora c'è stata solo una chiacchierata, per noi sarebbe incredibile"

"Gervinho? E' un giocatore che piace e che per noi sarebbe qualcosa di incredibile, ma ad oggi c'è stata solo una chiacchierata, anche perché aspettiamo gli sviluppi dirigenziali a Parma". Intervistat ...

Il polacco Kamil Glik primo acquisto del Benevento per la Serie A

Con la nota pubblicata sul sito della società diventa ufficiale il primo movimento di mercato dei giallorossi in vista del prossimo campionato di serie A: "Il Benevento Calcio comunica di aver raggiun ...

"Gervinho? E' un giocatore che piace e che per noi sarebbe qualcosa di incredibile, ma ad oggi c'è stata solo una chiacchierata, anche perché aspettiamo gli sviluppi dirigenziali a Parma". Intervistat ...