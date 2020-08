«Buffon? Si informa molto. Si addormenta con le cuffie: riascolta i processi di Mani Pulite» (Di mercoledì 12 agosto 2020) Nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera in cui annuncia il suo addio allo sport, Ilaria D’Amico parla anche di Gigi Buffon. Racconta che l’incontro con il portiere della Juve è stato fatale. «Quello fatale è arrivato dopo, a un evento benefico. L’idea che mi ero fatta negli anni, durante le dirette era diversa: lo reputavo un campione gigantesco, ma non lo avevo capito umanamente…». Di Gigi aveva un’idea diversa, spiega. «Non pensavo potessero unirci così tante cose. Gigi si informa moltissimo, ha una grande passione per l’informazione… da giorni si addormenta con le cuffie: riascolta i processi di Mani Pulite». L'articolo ... Leggi su ilnapolista

