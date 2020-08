Brozovic vince il ricorso: tolta la multa e patente restituita (Di mercoledì 12 agosto 2020) Buone notizie per Marcelo Brozovic: il Giudice di Pace di Milano gli ha tolto la multa e gli ha restituito la patente Come riporta l’ANSA, è stata sospesa la sanzione di revoca della patente che era stata inflitta a Marcelo Brozovic, fermato dai carabinieri a Milano l’11 luglio scorso dopo essere passato col rosso ad un semaforo, e sottoposto all’alcoltest. Lo ha deciso il giudice di pace di Milano accogliendo il ricorso del legale del centrocampista 27enne, l’avvocato Danilo Buongiorno. Dopo la decisione del giudice, dunque, a Brozovic viene restituita la patente. Una volta fermato per l’infrazione al codice della strada, i militari avevano sottoposto il centrocampista croato ... Leggi su calcionews24

